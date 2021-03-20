Замминистра транспорта Новосибирской области арестовали по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, задержанный по обвинению в получении взятки, арестован до 16 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьского суда Новосибирска.

"Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 20 марта в отношении Ставицкого С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 16 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России накануне возбудило уголовное дело из-за получения взятки в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Он был задержан, в областном Минтрансе и ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" прошли следственные действия.

По данным следствия, Ставицкий предложил задержанному в декабре 2020 года главе ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаилу Чуманову передавать ему взятки в виде денег и услуг за способствование финансированию по госконтрактам для выполнения планов, а также за общее покровительство по службе. С октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей.

23 декабря 2020 года Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки на суммы 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.