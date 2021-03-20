Подрядчик намерен начать ликвидацию отходов Байкальского ЦБК весной 2022 года

ТАСС, 20 марта. Начало работ по ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) запланировано на весну 2022 года. Об этом заявил ТАСС первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора (входит в Росатом) Максим Корольков.

"Законодательством предусмотрен целый ряд процедур, которые должна пройти проектная документация. В среднем они занимают порядка 6-7 месяцев. Задача стоит со следующего года приступить к непосредственным работам. Ставим перед собой задачу приступить к работам весной 2022 года", - сказал Корольков.

По его словам, разработанному проекту по ликвидации отходов нужно пройти в первую очередь государственную экологическую экспертизу, которой сопутствует общественная экологическая экспертиза, перед этим проводятся общественные слушания. В конечном итоге проектная документация попадает на главную государственную экспертизу.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу он должен до 2024 года.