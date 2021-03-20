В Новосибирской области планируют создать региональную школу анимации для детей

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Региональную школу анимации для детей от двух дет, которая бы развивала таланты ребенка, в том числе в сфере анимационных технологий, планируют создать в Новосибирской области. Об этом в субботу в ходе дискуссии на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале сообщила директор департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов Агентства инвестиционного развития области, член общественного совета по культуре при Минкульте региона Лада Юрченко.

"У нас первая задача на сегодня - создание региональной школы анимации. Это система [для детей] от двух лет <...> которая едиными критериями продвигала бы одаренность ребенка к реализованному таланту. Вторая часть - это создание центра коллективного пользования для анимации и анимационных технологий, который позволял бы формировать конечный продукт на базе нашего цифрового кластера", - сказала она.

Юрченко не уточнила, когда объекты появятся на территории региона.

По ее мнению, проекты помогут в создании новой экономики и замедлят отток из региона молодых специалистов сферы информационных технологий.

В конце января Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и киностудия "Союзмультфильм" подписали меморандум о создании регионального анимационного кластера. Как сообщала ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова, работы по созданию кластера планируется завершить до конца года.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, в режиме онлайн показы доступны с 15 по 23 марта.