Сибирский мастер создал самую маленькую копию редкого царского червонца

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин изготовил копии редкой монеты - червонца Николая II, одной из последних монет, чеканившихся в Российской империи, размером со спичечную головку и тиражом в более 200 экземпляров. Диаметр монет составляет 3 мм и соответствует рекордному размеру из книги Гиннесса, сообщил ТАСС сам мастер.

Червонец Николая II - монета Российской империи номиналом 10 рублей, которую чеканили в период правления этого императора. На аверсе монеты изображен бюст Николая, обрамленный текстом, на реверсе - малый герб Российской империи. Сейчас николаевский червонец считается коллекционной редкостью.

"Это золотой червонец Николая II. Я придерживаюсь того рекордного размера монет, который мне удалось достигнуть, это 3 мм, со спичечную головку. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса", - сообщил Анискин.

Как отмечает мастер, миниатюрные копии так же, как и оригинал, изготовлены из золота, тираж составил 220 штук. "У меня была детская мечта - царский червонец хотя бы в руках поддержать. Таким образом я ее воплотил в миниатюре", - добавил Анискин.

Он рассказал, что в дальнейшем планирует перейти на изготовление медных монет. Сейчас он занимается поиском монеты, миниатюрную копию которой хотел бы изготовить. "Я склоняюсь к пятаку Екатерины II, потому что он красивый и всем известный", - сказал собеседник агентства.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.