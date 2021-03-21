Абакан и Черногорск в Хакасии перейдут на "альтернативные котельные"

АБАКАН, 21 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения об отнесении городов Абакан, Черногорск, а также Усть-Абаканского поселкового совета Республики Хакасия к ценовой зоне теплоснабжения (метод "альтернативной котельной"). Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже.

"В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 4 федерального закона "О теплоснабжении" отнести муниципальное образование город Абакан Республики Хакасия к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в одном из распоряжений правительства.

Ранее в Министерстве строительства Хакасии ТАСС уточняли, что снижение износа тепловых сетей - одно из приоритетных направлений работы. Власти региона и Сибирская генерирующая компания (СГК), которая обслуживает потребителей республики, ищут новые варианты повышения надежности теплоснабжения, в частности, в Черногорске и ряде крупных населенных пунктов Усть-Абаканского района. Эти вопросы позволит решить строительство новых сетей и подключение к теплоснабжению от Абаканской ТЭЦ.

В 2018 году специалисты СГК приступили к проектировке 11-километровой тепломагистрали, которая соединит Абакан и город Черногорск. Предполагалось, что работы займут около 1,5 года, благодаря новому объекту должна улучшится ситуация с износом сетей. Как отмечал директор абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин, конкретный срок начала строительства будет зависеть от внедрения метода "альтернативной котельной". Ранее тариф устанавливался исходя из затрат ресурсоснабжающих организаций, а также прибыли, которую может получить поставщик тепла.