В Кузбассе осудили пятерых фигурантов дела о вымогательстве и лишении свободы человека

КЕМЕРОВО, 22 марта. /ТАСС/. Суд в Кузбассе вынес приговор по делу адвоката из Новокузнецка и четырех его сообщников, которые вымогали у местного жителя крупную сумму денег, избивали его и незаконно удерживали на съемных квартирах в течение двух недель. Осужденные приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 11 лет, сообщается в понедельник на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Как удалось установить суду и следствию, в 2017 году к адвокату из Новокузнецка обратились предприниматели из Омска и Новосибирска, со счетов фирм которых была списано порядка 33 млн рублей. Новокузнецкий правозащитник с помощью знакомых установил, что к хищению якобы мог быть причастен житель Кузбасса. Его пригласили в адвокатский офис, после чего незаконно лишили свободы.

"Они избили потерпевшего и потребовали вернуть им похищенные средства. Утверждения мужчины, что он ничего не знает о пропавших деньгах, не убедили обвиняемых. Затем на протяжении двух недель они удерживали его на съемных квартирах, где продолжали избивать. При этом они заставили потерпевшего написать расписку, что он передаст им 4 млн рублей. Через некоторое время злоумышленники, убедившись, что гражданин ничего не знает о местонахождении денежных средств, отпустили его. Мужчина обратился в УФСБ России по Кемеровской области", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества, в особо крупном размере"), п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В рамках расследования уголовного дела выявлено 12 новых преступлений, в том числе разглашение налоговой и банковской тайны.

Обвиняемые пытались убедить следствие, что потерпевший сотрудничал с ними добровольно, однако судебные экспертизы помогли установить обратное. В результате приговором суда 28-летнему адвокату из Новокузнецка было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, двум его подельникам и жителю Омска - по 11 лет лишения свободы, жителю Новосибирска - 9 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.