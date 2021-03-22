СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о гибели детей при пожаре в Лесосибирске

"В ходе расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть четверых детей в результате пожара, двоим фигурантам предъявлено обвинение <...>. Директору муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" и руководителю отдела ЖКХ этого учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Директору <...> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения и второму обвиняемому", - сообщили в СК.

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение второму подозреваемому по делу о гибели четырех детей при пожаре в жилом доме в Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как считает следствие, в марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном жилом доме перешла в собственность муниципалитета, и обеспечение ее сохранности согласно должностным обязанностям было возложено на руководителя управления городского хозяйства и его подчиненного - руководителя отдела ЖКХ. В их обязанности входили организация содержания муниципальной квартиры и контроль за законностью проживания в ней граждан.

В то же время обвиняемые не осуществили возложенные на них обязанности по проверке жилья и не приняли мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи. Эти выводы сделаны на основе многочисленных допросов свидетелей, в том числе сотрудников городской администрации, а также уголовно-правовой оценки изъятых в ходе обысков служебных документов.

По сообщению СК, халатные действия обвиняемых привели к тому, что из-за неисправной электропроводки произошло короткое замыкание, что привело к пожару, в котором погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Пожар произошел 17 марта в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Ранее ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.