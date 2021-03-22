В Новосибирской области планируют в 2,5 раза увеличить темпы капремонта домов

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Количество капитально отремонтированных домов в Новосибирской области, которая вошла в число регионов Сибирского федерального округа (СФО), где в 2020 году не выполнили план по капремонту, должно увеличиться в 2021 году в 2,5 раза - до 892. Об этом ТАСС сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

"В 2020 году в Новосибирской области на счете регионального оператора выполнен капитальный ремонт 348 многоквартирных домов. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы в 2021 году на счете регионального оператора запланирован капитальный ремонт 892 многоквартирных домов", - сказал министр.

Он уточнил, что дополнительно предстоит отремонтировать 11 многоквартирных домов для завершения программы 2020 года, работы планируют завершить до июня. По словам министра, основной причиной невыполнения программы 2020 года является распространение коронавирусной инфекции, которая вызвала нехватку рабочих и повлияла на сроки поставки материалов.

По словам министра, в 2019 год объем средств на капитальный ремонт, поступивший от собственников помещений Новосибирской области в Фонд капремонта, составил почти 1,8 млрд рублей, в 2020 году показатель увеличился более чем на 100 млн рублей. В 2021 году планируемый объем поступлений предусмотрен на уровне 2 млрд рублей.

Как сообщал гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, Новосибирская область вошла в число регионов Сибирского федерального округа, где в 2020 году не был выполнен план работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В целом по округу план выполнен на 85%. При этом, по словам полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло, около 33 млрд рублей на счете Фонда содействия реформированию ЖКХ не используются регионами округа.