В Норильске по подозрению в призывах к терроризму задержали тренера по дзюдо

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренера по дзюдо задержали в Норильске на севере Красноярского края по подозрению в призывах к террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Норильске задержан тренер по дзюдо. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ)", - сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанного.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.