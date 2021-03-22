{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Норильске по подозрению в призывах к терроризму задержали тренера по дзюдо

По данным источника ТАСС, Следственный комитет возбудил уголовное дело

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренера по дзюдо задержали в Норильске на севере Красноярского края по подозрению в призывах к террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Норильске задержан тренер по дзюдо. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ)", - сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанного.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияКрасноярский край
В МЧС предупредили о риске прорыва дамб при половодье в некоторых регионах России
В ведомстве не исключили, что это может привести к подтоплению населенных пунктов
Читать полностью