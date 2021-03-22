Полпред в СФО назвал регион Сибири с наибольшей заболеваемостью коронавирусом

В конце декабря он отмечал, что наибольший в СФО ежедневный прирост инфицированных коронавирусом наблюдается в Хакасии.

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Наибольший показатель по уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) наблюдается в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник полномочный представитель президента РФ в округе Сергей Меняйло.

"В Иркутской области показатель выявления коронавирусной инфекции на 100 тыс. человек в день составляет 7,7 человек. Это наибольшее значение среди регионов округа", - сказал Меняйло.

По данным оперативного штаба региона, на 22 марта в регионе зафиксировано 60,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции. За день выявлено 180 новых случаев, за все время пандемии умерли более 2 тыс. человек. Как отметил Меняйло, численность населения в регионах Сибири существенно различается. Так, в Республике Алтай численность населения немного больше 220 тыс. человек, а в Красноярском крае - больше 2 млн 860 тыс. человек. Из-за этого наблюдается разница в количестве заболевших.

По словам Меняйло, в марте 2021 года среднесуточное количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в СФО не превышало 800. В последние дни этот показатель составляет 700-750 случаев.