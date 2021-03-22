Второму фигуранту дела о гибели детей при пожаре в Лесосибирске избрали меру пресечения

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" в Лесосибирске, задержанный по делу о халатности после гибели четырех детей при пожаре в жилом доме, помещен под домашний арест. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Пожар произошел 17 марта в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу в крайне тяжелом состоянии.

"Лесосибирский городской суд с учетом позиции прокурора поместил под домашний арест начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель четырех детей <...>. С учетом позиции участвующего прокурора, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 18 мая, установлен ряд ограничений", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал СК, в марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном жилом доме перешла в собственность муниципалитета, и обеспечение ее сохранности, согласно должностным обязанностям, было возложено на руководителя управления городского хозяйства и его подчиненного - руководителя отдела ЖКХ. В их обязанности входили организация содержания муниципальной квартиры и контроль за законностью проживания в ней граждан.

В то же время обвиняемые не осуществили возложенные на них обязанности по проверке жилья и не приняли мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи. Эти выводы сделаны на основе многочисленных допросов свидетелей, в том числе сотрудников городской администрации, а также уголовно-правовой оценки изъятых в ходе обысков служебных документов. По сообщению СК, халатные действия обвиняемых привели к тому, что из-за неисправной электропроводки произошло короткое замыкание, что привело к пожару.

После пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее под домашний арест был помещен руководитель управления горхозяйства.