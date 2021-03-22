Против замначальника следственного управления МВД Тувы возбудили дело о взятке

ТАСС, 22 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Тыва, обвиняемой во взяточничестве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК по Туве.

"Постановлением первого заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации в отношении 41-летней заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Тыва по материалам оперативно-разыскной деятельности возбуждено уголовное дело в связи с наличием в ее действиях признаков преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере")", - сообщили в СК, добавив, что ей предъявлено обвинение.

По версии следствия, в январе-марте она получила тремя частями 205 тыс. рублей за совершение действий, связанных с трудоустройством местной жительницы на службу дознавателем в МВД по республике. Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена оперативными сотрудниками ФСБ и МВД. В отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела.

В ближайшее будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили ТАСС, что по данному факту проводится служебная проверка, "по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством". Также его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В новость были внесены изменения (14:58 мск) — добавлен комментарий МВД.