Red Wings с 25 апреля запустит новый рейс Улан-Удэ - Томск - Екатеринбург

ТАСС, 22 марта. Авиакомпания Red Wings Airlines с 25 апреля при поддержке Минтранса РФ и региональных властей запустит новый рейс Улан-Удэ - Томск - Екатеринбург, сообщила в понедельник пресс-служба Минтранса Бурятии.

"При поддержке правительства Бурятии, администрации Томской области и Минтранса России авиакомпания Red Wings Airlines с 25 апреля запускает рейс Улан-Удэ - Томск - Екатеринбург. Билеты уже появились в продаже. Впервые за долгое время жители Бурятии смогут без пересадок добраться до Томска. Благодаря переговорам, которые провели в правительстве Бурятии, с участием Минтранса республики российская авиакомпания Red Wings Airlines заходит в наш регион", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с 25 апреля по 24 октября билеты от Улан-Удэ до Томска будут стоить от 8 538 рублей. Авиаперелеты запланированы по воскресеньям.

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. В парке авиакомпании восемь самолетов Ту-204-100 и пять самолетов Sukhoi Superjet 100. Red Wings выполняет круглогодичные регулярные и чартерные рейсы по наиболее популярным туристическим направлениям.