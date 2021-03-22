В Омске арестовали мужчину, истязавшего двух своих детей

ОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Омска по ходатайству следствия арестовал мужчину, который неоднократно избивал 8-летнюю дочь и 10-летнего сына и нанес мальчику черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Только что Кировский районный суд, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 20 мая 2021 года", - сказал представитель прокуратуры.

В следственном управлении СК РФ по Омской области уточнили, что в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Истязание малолетних". По версии следствия, обвиняемый в феврале-марте 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее пяти раз избивал за малейшие провинности 8-летнюю дочь и 10-летнего сына. 15 марта он с силой толкнул мальчика, который ударился головой о батарею. На следующий день в школе ребенку стало плохо, он был госпитализирован с диагнозом "черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

Мать детей, которая сейчас находится в отпуске по уходу за двухлетним сыном, неоднократно обращалась в полицию с заявлениями об избиении детей. В феврале мужчина был поставлен в полиции на учет как семейный дебошир.

В ходе расследования следственные органы оценят деятельность органов опеки, которые должны контролировать условия жизни и воспитания детей в многодетных семьях. Соответствующую проверку проводит и прокуратура, которая также направила в органы опеки сведения о жестком обращении с детьми для последующего обращения в суд с иском о лишении мужчины его родительских прав.