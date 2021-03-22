В Иркутске объявили о вводе моратория на снос нестационарных торговых павильонов

ТАСС, 22 марта. Власти Иркутской области объявили о вводе моратория на снос нестационарных торговых объектов (НТО) в столице региона. Запрет продлится до конца 2021 года, говорится в сообщении на сайте правительства области.

"В Иркутске вводится мораторий на снос нестационарных торговых объектов. Он будет действовать до конца 2021 года. Исключение - те павильоны, по которым уже есть вступившие в силу решения суда", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим будет разрабатываться законопроект об НТО на территории всей Иркутской области. Что касается появления новых НТО, то любой предприниматель может обратиться в администрацию города с просьбой включить его в общую схему размещения. После одобрения заявки владельцу бизнеса нужно заключить договор, привести территорию в порядок и создать комфортную среду для клиентов.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести во всех регионах России годовой мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов для восстановления рынка после кризиса. Он отмечал, что нельзя убирать законно стоящие торговые объекты под предлогом благоустройства, дорожных работ.