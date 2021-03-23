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Сертификаты на оказание соцпомощи на дому получат 3 тыс. жителей Красноярского края

На эти цели из регионального бюджета выделят 185 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Специальные сертификаты на получение социальной помощи на дому в 2021 году получат 3 тыс. жителей Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном Минфине.

Красноярский край вошел в число 16 пилотных регионов, где апробируется федеральный закон о социальном заказе на оказание государственных услуг. В крае в текущем году будут выдаваться сертификаты на получение социального обслуживания на дому, на переобучение находящихся в декрете женщин и пенсионеров.

"Сертификатом на получение социальных услуг на дому смогут воспользоваться около 3 тыс. жителей края. В краевом бюджете на 2021-2023 годы для этого предусмотрено около 185 млн рублей ежегодно", - рассказали в Минфине, курирующем эту программу на уровне региона. На переобучение направят более 300 человек, на эти цели в этом году потратят 4,5 млн рублей.

С помощью социального сертификата граждане смогут сами выбирать организацию, предоставляющую услугу. Перечень таких компаний будет тщательно отобран. При этом органы государственной власти края будут оказывать содействие всем организациям, желающим войти в реестр поставщиков социальных услуг.

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РоссияКрасноярский край
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