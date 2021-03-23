Адвоката из Красноярского края обвинили в похищении двух человек в 2005 году

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката, обвиненного в похищении в 2005 году двух жителей города Дудинка в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В производстве следственных органов <...> находится уголовное дело, возбужденное по факту похищения и незаконного удержания двух жителей Дудинки <...>. Удалось установить местонахождение и задержать адвоката, скрывавшегося от органов следствия на территории Московской области под другой фамилией, которому в настоящее время предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, в декабре 2004 года в Норильске произошел передел собственности между бизнесменами, занимавшимися игорным бизнесом в городах Норильского промышленного района, ими были созданы ООО "Реванш" и ООО "Евромаксима". По указанию представителя владельца "Реванша" менеджеры разукомплектовали игровые автоматы, которые руководитель ООО "Евромаксима" считал своей собственностью. Его адвокат создал организованную преступную группу, в которую помимо него вошли еще шесть жителей Норильска. Чтобы узнать, где находятся электронные платы, снятые с игровых автоматов, адвокат организовал похищение менеджеров конкурирующей фирмы.

Похищенных тайно вывезли из Дудинки в Норильск. Адвокат лично контролировал процесс похищения, руководил на месте преступления. С 3 по 18 февраля 2005 года злоумышленники насильно удерживали потерпевших, били их, стреляли по ним из травматического пистолета, длительное время оставляли связанными, лишали их еды. 18 февраля сотрудниками правоохранительных органов было установлено место содержания похищенных и они были освобождены.

Все члены организованной преступной группы, кроме организатора-адвоката, были задержаны, привлечены к уголовной ответственности и приговорены к длительным срокам заключения.

Адвокат скрывался в Московской области под чужой фамилией. В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет у оперативных сотрудников МВД появилась информация о том, что на территории Московской области проживает родной брат находящегося в розыске адвоката, и в его близком окружении имеется человек, внешне очень схожий с разыскиваемым. В рамках следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что разыскиваемый мужчина и человек, проживающий в Подмосковье, одно лицо.

В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили журналистам, что для идентификации личности сотрудники экспертно-криминалистического центра главка провели портретное исследование. Результаты показали, что фотографии обвиняемого и мужчины, представлявшегося другим именем, принадлежат одному и тому же лицу. Обвиняемый доставлен в Норильск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.