Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей на строительство арены к молодежному ЧМ

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей для сбалансированного финансирования объектов Ледового дворца спорта, который строится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. В настоящее время объекты благоустройства, станция метро и очистные сооружения строятся только за счет областного бюджета, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

"Этот комплекс состоит из большого числа объектов, пока два контракта, которые заключены на строительство арены, это порядка 10 млрд рублей, не сбалансированы федеральным софинансированием. По приезду премьер-министра(Михаила Мишустина - прим. ТАСС) был решен вопрос, что нам в пределах 2,5 млрд [рублей] будет добавлено из федерального бюджета, чтобы сбалансировать", - сказал Шмидт, отметив, что за собственные средства регионального бюджета строятся станция метро, ряд объектов благоустройства и элементы очистных сооружений.

По его словам, в настоящее время выполнено чуть более 50% работ. Имеет место небольшое отставание от графика, в несколько недель. Однако министр отметил, что губернатором было дано поручение сдать объект раньше срока, в связи с чем это отставание некритично. Более того, проработана схема его ликвидации.

Молодежный чемпионат мира планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.