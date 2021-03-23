Прошлый год стал самым теплым на юге Сибири за всю историю метеонаблюдений

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Прошлый год стал самым теплым на юге Сибири за более чем столетнюю историю наблюдений. Такие данные приведены в докладе начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анны Лапчик, представленном во вторник в пресс-центре ТАСС.

Конец зимы прошлого года в регионах Сибири стал самым теплым за последние 50-100 лет. Температура днем поднималась до 2 градусов выше нуля из-за чего в ряде регионов Сибири из зимней спячки вышли медведи, а горожане заметили бабочек.

Лапчик уточнила ТАСС, что год стал самым теплым за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений в Сибири - с 1900 года. "Мы видим, что наша Западная Сибирь, в целом Сибирский федеральный округ, был близок к очагу тепла. В СФО можно отметить, что январь был вторым среди самых теплых [месяцев], также был самый теплый февраль и в целом зима 2019-2020 годов была самая теплая за всю историю метеорологических наблюдений", - рассказала синоптик, добавив, что температурные рекорды были побиты также в апреле, августе и сентябре.

На Алтае летом в 2020 году, по словам Лапчик, впервые одновременно возникли несколько опасных агрометеорологических явления, такие как засуха и суховеи, что способствовало гибели посевов аграриев.