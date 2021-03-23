Эксперт считает, что в программу туристического кешбэка необходимо включить активные туры

ТАСС, 23 марта. Программу туристического кешбэка необходимо распространить на активные туры, которые пользуются популярностью в ряде российских регионов, в том числе в Республике Алтай, сообщила во вторник ТАСС президент Ассоциации туристских организаций региона Татьяна Зяблицкая. Благодаря началу третьего этапа программы на Алтае планируют загрузить экскурсионное направление.

"К сожалению, в программе туристического кешбэка забыли про активные туры, которые в Республике Алтай достаточно популярны. Нам интересны экспедиционные конные туры, они стоят под 80 тыс. рублей, и есть люди, которые хотели бы ими воспользоваться. Было бы хорошо для поддержки активного туризма распространить кешбэк и на них. Это актуально не только для Алтая, но и для Камчатки, Карелии, для Байкала - там тоже такие активные туры предлагают. Это позволило бы региональным туроператорам побольше загрузить активный туризм. Сейчас мы можем по программе загружать только "экскурсионку", - сказала Зяблицкая.

Опыт туристического кешбэка на Алтае

По словам собеседницы агентства, Алтай не смог в полной мере воспользоваться возможностями программы в предыдущий период.

"Зимой участие в программе нам не удалось отработать полностью из-за вспышки коронавируса - люди попросту опасались ехать, хотя мы рассчитывали на то, что туристы поедут осенью и зимой, так как погода стояла великолепная. Мы готовились к старту третьего этапа с конца января, рассчитывали, что он начнется несколько раньше - к праздникам в марте. Люди нам писали и ждали возможности провести первые транзакции, на эти заявки была очередь. Мы рассчитываем хорошо поработать в рамках третьего этапа и благодаря программе имеем возможность загружать экскурсионные туры. Плюс третьего этапа программы - его длительность. Продажи уже начались и будут продолжаться до 30 июня", - отметила собеседница.

В соседнем с Республикой Алтай Алтайском крае ТАСС сообщили, что в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка в регион туры предлагают около 200 российских компаний. В первом этапе программы приняли участие 15 коллективных средств размещения, включая санатории. Ими было реализовано 956 путевок на сумму более 45 млн рублей.

"Это очень хорошая мера поддержки, которая помогла активизировать туризм в сложный период коронавируса. В числе самых популярных предложений - отдых в санаториях Алтайского края, туры в период цветения маральника, а также посещение известных достопримечательностей и популярных туристических мест региона: особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", Тавдинских пещер", - сказали в пресс-службе управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Продажа туров с кешбэком за отдых по России возобновилась 18 марта и продлится до 15 июня, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня. Приобрести можно как тур, так и только проживание. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.