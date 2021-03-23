В Иркутской области ожидают роста турпотока на Байкал в летний сезон 2021 года

ИРКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Сибирская Байкальская ассоциация туризма прогнозирует рост турпотока на Байкал летом 2021 года. Повод рассчитывать на это дает успешно прошедший зимний сезон, сообщил во вторник ТАСС председатель ассоциации Игорь Коваленко.
"Этот летний сезон, безусловно, будет более активный, чем сезон 2020 года. Если в прошлый [летний] сезон люди даже психологически были не готовы [ехать на отдых], то сейчас, учитывая, что зимний сезон был весьма активный, то и летний будет, конечно, лучше, чем в 2020 году", - сказал Коваленко.
Он рассказал, что зимний сезон на Байкале, который подошел к завершению, отметился достаточно высоким турпотоком. Статистическими данными ТАСС пока не располагает, эти сведения запрошены в агентстве по туризму Иркутской области.
Пик зимнего туристического сезона на Байкале приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий и работает ледовая переправа, связывающая остров Ольхон с материком. По словам Коваленко, в этот сезон загрузка гостиниц и турбаз на Байкале в Иркутской области была почти стопроцентной. "Найти даже один номер было сложно. Экскурсионные программы были востребованы", - отметил собеседник агентства.
По его оценке, число туристов на Байкале со стороны Иркутской области в этом зимнем сезоне приблизилось к допандемийному показателю, но объем оказанных туристических услуг все же был значительно меньше. "Потому что до пандемии туризм на 80% был международным. А международный организованный групповой туризм дает максимальное количество приобретений туристических услуг. В нынешней же ситуации в большинстве случаев бронировались отели, а потом как опции приобретались отдельно экскурсии. Но до пандемии значительно больше приобреталось туристических услуг, в большей мере был задействован автотранспорт, экскурсионное обслуживание", - пояснил Коваленко.
По его словам, в этом зимнем сезоне изменились цены на отдых на Байкале. Высокий спрос на гостиницы и турбазы в пик сезона привел к подорожанию номеров с 3,5-4,5 тыс. рублей до 6-8 тыс. В силу более развитой инфраструктуры самым популярным направлением стал Ольхонский район - остров Ольхон и побережье пролива Малое Море.
Программа кешбэка
Летний туристический сезона на Байкале начнется в мае. Увеличить летний турпоток отчасти может и начавшийся 18 марта очередной этап программы кешбэка за отдых в России. По мнению Коваленко, третий этап программы может быть успешнее двух предыдущих, так как жители страны стали меньше бояться отправляться в путешествия во время пандемии.
"Пандемия, когда она начиналась, оказала сильное психологическое давление на людей в целом, не только на профессионалов в туризме, но и на самих туристов. Многие хотели бы поехать на отдых, звонили, спрашивали, но решающую роль играл не кешбэк, а просто люди сомневались, ехать или нет. Большинство не поехали, если говорить о прошлом летнем сезоне на Байкале", - сказал собеседник агентства.
Третий этап программы возврата части денег за туры по России продлится до 15 июня. За первые четыре дня программы в стране купили турпродукты более чем на 1 млрд рублей, туристам вернулось более 200 млн руб. По оценке Ростуризма, спрос превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза.
В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7% и составил 938 тыс. человек, причем зимой, до закрытия границ, озеро успели посетить 54,1 тыс. иностранных туристов. В дальнейшем турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов. Ранее ежегодно турпоток рос примерно на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 млн туристов, в том числе более 50 тыс. человек приехали на Байкал в январе и феврале.
Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира.