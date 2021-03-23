В Иркутской области ожидают роста турпотока на Байкал в летний сезон 2021 года

"Этот летний сезон, безусловно, будет более активный, чем сезон 2020 года. Если в прошлый [летний] сезон люди даже психологически были не готовы [ехать на отдых], то сейчас, учитывая, что зимний сезон был весьма активный, то и летний будет, конечно, лучше, чем в 2020 году", - сказал Коваленко.

Он рассказал, что зимний сезон на Байкале, который подошел к завершению, отметился достаточно высоким турпотоком. Статистическими данными ТАСС пока не располагает, эти сведения запрошены в агентстве по туризму Иркутской области.

Пик зимнего туристического сезона на Байкале приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий и работает ледовая переправа, связывающая остров Ольхон с материком. По словам Коваленко, в этот сезон загрузка гостиниц и турбаз на Байкале в Иркутской области была почти стопроцентной. "Найти даже один номер было сложно. Экскурсионные программы были востребованы", - отметил собеседник агентства.

По его оценке, число туристов на Байкале со стороны Иркутской области в этом зимнем сезоне приблизилось к допандемийному показателю, но объем оказанных туристических услуг все же был значительно меньше. "Потому что до пандемии туризм на 80% был международным. А международный организованный групповой туризм дает максимальное количество приобретений туристических услуг. В нынешней же ситуации в большинстве случаев бронировались отели, а потом как опции приобретались отдельно экскурсии. Но до пандемии значительно больше приобреталось туристических услуг, в большей мере был задействован автотранспорт, экскурсионное обслуживание", - пояснил Коваленко.

По его словам, в этом зимнем сезоне изменились цены на отдых на Байкале. Высокий спрос на гостиницы и турбазы в пик сезона привел к подорожанию номеров с 3,5-4,5 тыс. рублей до 6-8 тыс. В силу более развитой инфраструктуры самым популярным направлением стал Ольхонский район - остров Ольхон и побережье пролива Малое Море.

Программа кешбэка

Летний туристический сезона на Байкале начнется в мае. Увеличить летний турпоток отчасти может и начавшийся 18 марта очередной этап программы кешбэка за отдых в России. По мнению Коваленко, третий этап программы может быть успешнее двух предыдущих, так как жители страны стали меньше бояться отправляться в путешествия во время пандемии.

"Пандемия, когда она начиналась, оказала сильное психологическое давление на людей в целом, не только на профессионалов в туризме, но и на самих туристов. Многие хотели бы поехать на отдых, звонили, спрашивали, но решающую роль играл не кешбэк, а просто люди сомневались, ехать или нет. Большинство не поехали, если говорить о прошлом летнем сезоне на Байкале", - сказал собеседник агентства.

Третий этап программы возврата части денег за туры по России продлится до 15 июня. За первые четыре дня программы в стране купили турпродукты более чем на 1 млрд рублей, туристам вернулось более 200 млн руб. По оценке Ростуризма, спрос превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7% и составил 938 тыс. человек, причем зимой, до закрытия границ, озеро успели посетить 54,1 тыс. иностранных туристов. В дальнейшем турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов. Ранее ежегодно турпоток рос примерно на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 млн туристов, в том числе более 50 тыс. человек приехали на Байкал в январе и феврале.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира.