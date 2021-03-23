Ректор вуза Горного Алтая, где нашли фальсификацию экзаменов, сложил полномочия

ТАСС, 23 марта. Ректор Горно-Алтайского госуниверситета, где в феврале возбудили уголовное дело о фальсификации результатов экзаменов, Валерий Бабин сложил полномочия, сообщил ТАСС во вторник источник в вузе.

"Ректор снял с себя полномочия на совещании в вузе во вторник. Это было ожидаемое решение, так как у него истекает срок полномочий, в следующих выборах ректора он отказался участвовать", - сказал собеседник.

Также в вузе отметили, что исполняющим обязанности ректора назначен Виталий Недельский - основатель Национальных ассоциаций участников рынка робототехники и промышленного интернета, представитель "Сколково". По данным Горно-Алтайского госуниверситета, Бабин 5 февраля направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову заявление об отказе от участия в выборах ректора.

Следователи в Республике Алтай 4 февраля возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками единственного в регионе вуза - Горно-Алтайского государственного университета. Прокурорской проверкой выявлены случаи подтасовывания результатов вступительных испытаний абитуриентов приемной кампании 2020-2021 учебного года. По данным прокуратуры, сотрудниками приемной комиссии были внесены изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам абитуриентов, которые не набрали минимальный проходной балл. В прокуратуре ТАСС уточнили, что таким образом незаконно в вуз было зачислено большое количество студентов. Выполнить показатели бюджетного набора в вузе было необходимо для прохождения процедуры аккредитации. В прокуратуре сообщали об изъятии 26 личных дел незаконно зачисленных студентов и не исключали, что таких фактов будет больше.