Новосибирские власти рассчитывают приступить к строительству семи поликлиник до лета

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области надеются до лета получить положительное заключение экспертизы по одному из крупнейших соглашений в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) о строительстве семи поликлиник и приступить их возведению, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

"Я надеюсь, что до начала лета мы должны выйти из экспертизы со всеми проектами и приступить уже к строительству", - сказал Шмидт.

По его словам, документы по первым трем проектам находятся на экспертизе. По остальным четырем проектам подготовлена документация, идет ее проверка.

Соглашение о ГЧП по строительству, финансированию и техническому обслуживанию сети современных медицинских учреждений было подписано губернатором Андреем Травниковым на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Частным партнером проекта по итогам конкурса стала "Седьмая концессионная компания", входящая в группу "ВИС". Проект стал первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, сообщала пресс-служба правительства.

Планируется, что семь поликлиник общей мощностью на 6,5 тыс. посещений в смену появятся в Новосибирске до августа 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 9,7 млрд рублей. Сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать региональный клинический дата-центр.