Заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снизилась в 2020 году на 20%

"Заболеваемость в Новосибирской области в 2020 году снизилась почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составила 71 на 100 тысяч населения. Смертность уменьшилась на 16%. Но, к сожалению, и тот, и другой показатель в два раза выше среднероссийского", - сказала она.

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области, где показатели смертности от этого заболевания в два раза выше средних российских, в 2020 году снизилась на 20% и составила 71 на 100 тысяч населения. Об этом сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС главный внештатный фтизиатр области, главный врач государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова.

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В числе причин снижения показателей фтизиатр назвала эффективную плановую профилактическую работу, объем которой сохранился на уровне 2019 года, несмотря на пандемию. При этом Пятибратова отметила, что показатель "туберкулез плюс ВИЧ" в 2020 года вырос и составил 36%. Кроме того, увеличился удельный вес больных, которые имеют туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью.

Главный детский фтизиатр министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующая детским отделением Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера Инна Егошина добавила, что заболеваемость детей до 17 лет в 2020 году снизилась на 25% и достигла показателя 17,6 на 100 тыс. населения. В 2019 году этот показатель был равен 23,5 на 100 тыс. населения. Всего заболело 103 ребенка, в 2019 году - 136 детей.

Как добавила заведующая кафедрой фтизиопульмонологии лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Людмила Поддубная, главная задача специалистов заключается в профилактике заболевания. В числе основных методов для взрослых она назвала флюорографическое обследование. Для профилактики заболевания у детей применяются иммунодиагностические тесты.

В Новосибирской области остро стоит проблема заболеваемости туберкулезом. По данным Минздрава региона, на начало 2020 года на учете с активной формой туберкулеза числилось около 5,3 тыс. жителей региона. Количество смертей от туберкулеза в Новосибирской области в 2020 году составляло 84 на тыс. человек населения, среднероссийский показатель был равен 41.