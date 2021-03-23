В Приангарье возбудили дело о контрабанде пиломатериала более чем на 27 млн рублей

ИРКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Иркутская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде пиломатериала на сумму более 27 млн рублей, в которой подозревается директор красноярской компании. В 2020 году в отношении мужчины уже были возбуждены три уголовных дела о контрабанде леса на 9,2 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Иркутская таможня возбудила уголовное дело в отношении директора красноярской фирмы по факту контрабанды пиломатериалов хвойных пород общим объемом около 3,5 тыс. кубометров стоимостью 27 млн 447 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что зарегистрированная в Красноярском крае фирма с августа 2017 года по декабрь 2018-го незаконно вывезла из Иркутской области в Китай грубо окантованную пилопродукцию хвойных пород неизвестного происхождения. При таможенном декларировании были представлены подложные договоры купли-продажи товара.

"В декабре 2020 года в отношении данного гражданина нами уже было возбуждено три уголовных дела, связанных с контрабандой лесоматериалов в Китай на общую сумму 9,2 млн рублей. Сейчас раскрыты новые эпизоды преступной деятельности", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Иркутской таможни Евгения Михневича.