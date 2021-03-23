Горно-Алтайский госуниверситет подтвердил сложение полномочий ректора

ТАСС, 23 марта. Валерий Бабин, ректор единственного университета в Республике Алтай, в котором по факту фальсификаций результатов экзаменов ранее возбудили уголовное дело, сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности ректора Горно-Алтайского государственного университета назначен Виталий Недельский, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза во вторник.

"Да, ректор снял с себя полномочия, подтверждаем. Министерством науки и высшего образования РФ на должность исполняющего обязанности ректора университета назначен Виталий Недельский", - сказали в пресс-службе, уточнив, что у Бабина истек срок исполнения полномочий, а в новых выборах ректора он отказался участвовать.

Ранее о сложении полномочий Бабина ТАСС сообщил источник в вузе.

Следователи в Республике Алтай 4 февраля возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками единственного в регионе вуза. Прокурорской проверкой выявлены случаи подтасовывания результатов вступительных испытаний абитуриентов приемной кампании 2020-2021 учебного года: сотрудниками приемной комиссии были внесены изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам абитуриентов, которые не набрали минимальный проходной балл. Таким образом, незаконно в вуз было зачислено большое количество студентов. Выполнить показатели бюджетного набора в вузе было необходимо для прохождения процедуры аккредитации. В прокуратуре ТАСС сообщали об изъятии 26 личных дел незаконно зачисленных студентов и не исключали, что таких фактов будет больше.

5 февраля Бабин направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову заявление об отказе от участия в выборах ректора.

Новый исполняющий обязанности ректора Недельский - основатель Национальных ассоциаций участников рынка робототехники и промышленного интернета, кандидат политических наук, профессор НИУ "Высшая школа экономики". Он работал в трех секторах экономики - предпринимательство, крупные корпорации, государственное управление.