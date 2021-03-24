Станции "Вектора" для синхротрона "СКИФ" предлагают переместить в первую очередь проекта

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Две экспериментальные станции Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), создающегося к 2024 году под Новосибирском, предназначенные для вирусологического центра "Вектор", могут передвинуть из второй очереди в первую, дополнительно к шести другим станциям. С таким предложением обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

"Мы взяли в проработку одну из станций второй очереди и хотим ее передвинуть в первую очередь или в полуторную очередь. Это две станции центра "Вектор" в отдельно стоящем здании. Более того, вчера на меня пришла копия письма, которое направила глава Роспотребнадзора Попова Анна Юрьевна на имя министра науки и высшего образования Фалькова Валерия Николаевича с предложением перевести станцию "Вектора" в первую очередь. Очевидно, это потребует обсуждения сметы строительства этой станции, которая пока еще не осмечена", - сказал он.

По его словам, станцию планируется построить дополнительно к запланированным шести. Для этого создателям центра необходимо будет получить дополнительное финансирование. В таком случае они успеют создать данную станцию в срок первой очереди.

В рамках первой очереди проекта планируется создание шести экспериментальных станций. Среди них: "Диагностика в высоком энергетическом диапазоне", "Микрофокус", "Структурная диагностика", "Электронная структура", "Быстропротекающие процессы", "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм". Они полностью спроектированы, определено необходимое для них оборудование.

Проект ЦКП "СКИФ" создается по национальному проекту "Наука" с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как "Академгородок 2.0". ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.