В Новосибирске приняли генеральный план развития города до 2030 года

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Генеральный план города - проектный документ, определяющий застройку Новосибирска и в последний раз принятый более 13 лет назад, одобрен в двух чтениях на сессии Городского совета депутатов. Об этом сообщил в среду председатель Горсовета Дмитрий Асанцев.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал проект генплана до 2030 года с сессии Горсовета. Причиной отзыва стали претензии депутатов Заксобрания региона, которые раскритиковали документ за возможность застройки Заельцовского бора - крупного лесного массива на западе города. После этого департамент земельных и имущественных отношений мэрии приступил к доработке генплана.

"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска "О генеральном плане Новосибирска". <…> Ставится на голосование проект решения. Решение принято", - сказал Асанцев.

Как сообщил в ходе сессии заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев, решение о внесении изменений в генплан было принято в 2018 году. Основная причина принятия новой редакции генплана заключалась в несбалансированном развитии строительства и слабом освоении центральной части города. Согласно новому генплану, к 2030 году в Новосибирске будут проживать 1 млн 750 тыс. жителей. Объем нового жилищного строительства составит 10,7 млн кв. м (с ежегодным вводом жилья 1-1,1 млн кв. м). При этом уровень жилищной обеспеченности повысится до 30-31 кв. м на человека.

Процесс актуализации генерального плана развития Новосибирска до 2030 года начался несколько лет назад. Новая редакция документа предусматривает возведение трех станций единственного за Уралом метрополитена, увеличение числа зеленых зон, отказ от многоэтажной застройки в ряде районов города, а также строительство крупных автомагистралей.