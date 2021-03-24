В Алтайском крае перевернувшийся грузовик перекрыл движение на Чуйском тракте

БАРНАУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Грузовик перевернулся на Чуйском тракте в Алтайском крае, где действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопада, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД. Фура полностью заблокировала движение по трассе, соединяющий Алтайский край и Республику Алтай.

"Около 13:50 (09:50 мск) на автодороге Чуйский тракт водитель грузового автомобиля Mercedes с прицепом, двигаясь со стороны Троицкого в направлении Бийска, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП пострадавших нет. Движение на данном участке не осуществляется, оно ограничено. Сотрудники ГИБДД вместе с дорожниками осуществляют эвакуацию автомобиля для восстановления движения", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло на участке в районе села Плешково. В настоящее время движение по федеральной трассе в направлении Бийска прервано. Чуйский тракт соединяет регион с соседней Республикой Алтай, соответственно, транспортное сообщение с ней также нарушено.

Ранее сообщалось, что из-за снега и бокового ветра с порывами до 32 м/с 10:00 (06:00 мск) в среду в Алтайском крае закрыли движение для всех видов транспорта на дорогах от Поспелихи до границы с Казахстаном и от Змеиногорска до Рубцовска. В дальнейшем движение транспорта было закрыто еще на четырех участках автодорог, в том числе на федеральной трассе А-322 от Барнаула до Рубцовска. Полностью отсутствует движение на участках шести автомобильных дорог.

По данным мэрии Барнаула, непогода в Алтайском крае также стала причиной падения деревьев и нарушения трамвайного движения на проспекте Космонавтов. В среду температура воздуха в Барнауле опустилась до минус 1 градуса, наблюдается сильный ветер. В регионе действует штормовое предупреждение.