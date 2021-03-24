В ТОР "Линево" под Новосибирском в 2021 году запустят не более трех проектов

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены в 2021 году запустить строительство проектов только двух-трех компаний из восьми запланированных на территории опережающего социально-экономического развития "Линево" в Искитимском районе. Это связано с тем, что поступление федеральных средств в регион "находится под вопросом", сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр экономического развития области Лев Решетников.

"Тот перечень инвесторов по Линево, который у нас [запланирован на 2021 год], могу сказать откровенно, что мы на него не выйдем. У нас сейчас задача обеспечить инфраструктурой первую площадку собственными силами. Ранее мы планировали 90 млн рублей своих средств, 430 млн рублей привлечь федеральных. Федеральные средства под вопросом, свои мы перераспределяем. Двух-трех инвесторов мы надеемся в этом году на стройку вывести", - сказал министр.

Он уточнил, что изменение планов связано в том числе с принятым решением о реструктуризации институтов развития, при котором полномочия Фонда развития моногородов переходят ВЭБ.РФ. Среди компаний, которые планируется вывести на площадку, "Сибтехфарм" с проектом производства оборудования для пищевой отрасли, предприятие "Ами" с проектом производства металлических конструкций.

Согласно докладу министра, в Линево также планировалось запустить проекты еще пяти компаний, в числе которых строительство фабрики компании "Обувь России", технологического комплекса по изготовлению из шламов и отсевов антрацита топливных брикетов, завода по синтезу солей редких и редкоземельных металлов. Еще одна компания - "Новаз" - уже начала реализацию проекта по крупноузловой сборке мини-тракторов.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18,5 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус ТОСЭР для Линево был определен в марте 2018 года.