Экс-полицейского в Норильске осудили на 10 лет колонии за взятку в 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Бывший следователь полиции в Норильске признан виновным в получении взятки в размере 1 млн рублей, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Собранные <...> доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора бывшему старшему следователю отдела МВД России по городу Норильску. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере") <...> и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в сумме 4 млн рублей", - сообщили в СК.

Установлено, что в октябре 2018 года он принял к своему производству уголовное дело по подозрению одного из норильских предпринимателей в присвоении денежных средств партнера по бизнесу. За прекращение дела он потребовал через адвоката у подозреваемого два млн рублей и получил согласие. После чего он провел между бизнесменами очную ставку, на которой склонил потерпевшего к показаниям о непричастности подозреваемого к совершенному преступлению. Затем следователь вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемого.

Однако постановление было отменено городской прокуратурой как незаконное и необоснованное. Все дальнейшее общение следователя и адвоката бизнесмена проходило под контролем сотрудников ФСБ. В момент получения части взятки в один миллион рублей он был задержан.