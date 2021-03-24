Почти 100 семей дольщиков получили жилье в достроенном доме в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Строительство крупного многоквартирного дома в рабочем поселке Краснообск в Новосибирской области, сроки ввода которого неоднократно переносились, завершено. Новые квартиры в доме получили 97 семей-участников долевого строительства, сообщает в среду пресс-служба правительства Новосибирской области.

В 2020 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам в Новосибирске, что федеральные власти выделят дополнительные средства для завершения строительства четырех проблемных домов в городе. На эти цели из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей.

"В Новосибирской области введен в эксплуатацию один из долгостроев региона - дом № 250 в рабочем поселке Краснообск. Строительство 8-этажного дома в Краснообске общей площадью более 7,2 тыс. кв. м застройщик - ООО "Стройинвестпроект" - начал еще в 2015 году, однако сроки ввода в эксплуатацию многоквартирного дома переносились неоднократно", - сообщает пресс-служба.

Как рассказал замминистра строительства региона Алексей Колмаков, на данном объекте сами дольщики заняли активную позицию, собрали дополнительные средства для достройки объекта. "Совместными усилиями вопрос удалось решить, и свои квартиры получили 96 семей", - подчеркнул Алексей Колмаков.

Ранее наблюдательный совет ППК "Фонд" одобрил софинансирование достройки семи проблемных домов в регионе: в микрорайоне Закаменский и на улице Вилюйская в Новосибирске, дома в городе Обь и рабочем поселке Краснообск. Это позволит решить проблемы почти 1,5 тыс. дольщиков. По словам Колмакова, всего с 2010 года по 15 марта 2021 года в Новосибирской области восстановлены права более 10 тыс. семей, вложивших денежные средства в строительство 124 домов.