Масочный режим в Новосибирской области продлили до 30 апреля

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Масочный режим в Новосибирской области продлен до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Андрей Травников подписал постановление о продлении масочного режима до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Ношение масок сохраняется в общественном транспорте и общественных местах.

В марте Травников сообщал, что масочный режим сохранится до майских праздников. Он объяснял это тем, что в преддверии парада и других мероприятий следует не допустить вспышек инфекции. Он также отметил, что организаторы и участники парада на 9 мая пройдут вакцинацию в первую очередь.

В Новосибирской области зафиксировано 38 тыс. случаев коронавируса, умерли 1 585 пациентов. В области после снятия ограничений с работы предприятий общественного питания в конце февраля в рамках режима повышенной готовности сохраняется только масочный режим.