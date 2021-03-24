Экс-министра Красноярского края осудили на три года условно за превышение полномочий

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Суд приговорил экс-министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Елену Вавилову к трем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело в отношении Вавиловой возбудили в сентябре 2015 года, а через месяц чиновница была отстранена от должности. Ее обвинили в незаконном выделении 450 га леса.

"Центральный районный суд города Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Елены Вавиловой и ее пособника <...>. Суд назначил Елене Вавиловой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщили в прокуратуре.

Также она на три года лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления. Пособнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

В суде установили, что переданный под видом обеспечения государственных нужд "Красноярсклесу" лес был продан третьим лицам для заготовки древесины без заключения договоров-аренды лесных участков, а вырученные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия. В результате из федеральной собственности на 450 га выбыло 69 тыс. кубометров леса.