Квинтет Игоря Бутмана выступит на международном арт-фестивале в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Джаз-квинтет саксофониста Игоря Бутмана совместно с участницей шоу "Голос" певицей Фантине выступят на Транссибирском арт-фестивале, который пройдет в Новосибирске 25 марта - 26 апреля. Также в программе выступления музыкантов из Японии, Латвии, Испании и США, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС директор фестиваля Олег Белый.

"27 марта они уже будут здесь, выступит сам Игорь Бутман, выступит Фантине, певица, которая участвовала в шоу "Голос", и квинтет. Так что это довольно серьезный и интересный концерт будет, мне кажется", - сказал Белый, уточнив, что программа выступления пока неизвестна.

В программе фестиваля также концерт под управлением японского дирижера Казуки Ямада, где будет исполнена не звучавшая ранее на фестивале музыка австрийского композитора Антона Брукнера, отличающаяся сложной полифонией. В симфонических и камерных программах примут участие пианисты из США и Испании. Мероприятия фестиваля пройдут в городах Новосибирской области и Красноярского края, а также в Москве.

Завершать фестиваль будет выступление Мариинского и Новосибирского симфонического оркестров под управлением маэстро Валерия Гергиева. По словам художественного руководителя фестиваля Вадима Репина, травма, полученная дирижером в феврале, не скажется на его участии в фестивале. "Физические проблемы Валерия Абисаловича устраняются достаточно оперативно, и он в стопроцентной форме на сегодняшний день", - пояснил Репин.

Транссибирский арт-фестиваль, основанный и возглавляемый российским скрипачом Вадимом Репиным, проводится с 2014 года. Весной 2020 года его мероприятия должны были пройти в Красноярске, Москве, Петербурге, но из-за пандемии планы были скорректированы.