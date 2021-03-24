На двух алтайских автодорогах восстановили движение, прерванное из-за снежного шторма

БАРНАУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Ограничения движения, введенные из-за штормовой погоды в Алтайском крае, сняли на двух региональных трассах, сообщает пресс-служба управления региональных автодорог "Алтай".

"В связи с улучшением дорожно-климатических условий снято ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге от Змеиногорска до Рубцовска, от села Поспелиха до границы с Казахстаном", - говорится в сообщении.

При этом, под данным регионального Минтранса, в регионе с 14:30 (10:30 мск) закрыли движение пассажирских автобусов и грузовиков по Чуйскому тракту - от Новоалтайска до Бийска.

"Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, в регионе закрытыми остаются пять участков автодорог.

В справочной службе автовокзала Барнаула ТАСС сообщили, что из-за непогоды пришлось отменить 56 автобусных рейсов. Кроме того, по данным мэрии города, штормовой ветер в пятницу также свалил несколько деревьев на трамвайные пути, опрокинул контейнер грузового автомобиля на Новом мосту и повредил крыши на нескольких зданиях. "Убраны деревья, упавшие на проезжую часть и трамвайные пути. Восстановлено движение на мосту, где опрокинулся контейнер грузового автомобиля. Ремонт поврежденных кровель нескольких зданий остается на контроле", - подчеркивается в сообщении пресс-службы мэрии города.

О последствиях шторма на Алтае

Из-за снега и бокового ветра с порывами до 32 м/с с 10:00 (06:00 мск) в среду в Алтайском крае закрыли движение для всех видов транспорта на дорогах от Поспелихи до границы с Казахстаном и от Змеиногорска до Рубцовска. После этого в крае закрыли движение еще на четырех участках автодорог - от села Поспелиха до села Третьяково, от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью, от Алейска до Чарышского и Усть-Пристани и от села Новокалманка до границы с Петропавловском районом. В ГИБДД ТАСС сообщали о том, штормовой ветер также перевернул грузовик на Чуйском тракте вблизи села Плешково. В результате фура полностью заблокировала движение по трассе, соединяющий Алтайский край и Республику Алтай.

В среду температура воздуха в Барнауле опустилась до минус 1 градуса, наблюдается сильный ветер, снег.