В метро Новосибирска построят перегонный тоннель стоимостью 950 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Перегонный тоннель от станции "Золотая Нива" до станции "Березовая роща" построят на Дзержинской линии единственного за Уралом новосибирского метрополитена. Строительство тоннеля оценивается в 950 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Дзержинская линия - одна из двух веток новосибирского метро, последняя станция на которой была сдана в эксплуатацию в 2010 году. Линия располагается на правом берегу Оби, где находятся развивающиеся районы. Продление Дзержинской ветки - одна из приоритетных задач в развитии метрополитена.

"Сроки проектирования и получения заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" - II квартал 2021 года. Левый перегонный тоннель необходим для организации движения между станциями "Березовая роща", "Золотая нива", "Гусинобродская". Строительство тоннеля оценивается ориентировочно в 0,95 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ходе проектирования власти намерены получить сведения о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, а также прогнозах их изменения для безопасного использования местности.

Согласно плану развития Новосибирска до 2030 года, в городе планируется построить три новые станции метро - две на левом берегу Оби, и одну (станцию "Молодежную") - на правом. Она станет продолжением Дзержинской линии. Как уточнили ТАСС в мэрии, ориентировочная стоимость строительства нового участка - 25 млрд рублей.

К Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирске ведется строительство станции метро "Спортивная", первой за девять лет. В начале января был объявлен аукцион на третий этап строительства стоимостью 723 млн рублей. "Спортивная" находится рядом с новой ледовой ареной, где пройдут матчи чемпионата, она сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них ("Золотая Нива") была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров, в 2019 году - порядка 85 млн человек.