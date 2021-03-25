Акции крупнейшей за Уралом типографии выставили на торги за 1,2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Акции крупнейшей за Уралом новосибирской типографии "Советская Сибирь" в размере 100% выставлены на торги, начальная цена составляет почти 1,2 млрд рублей. Информация опубликована на сайте "Российского аукционного дома" (РАД).

"1 770 054 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100% от уставного капитала общества", - говорится в описании объекта торгов.

Номинальная стоимость акции равна 100 рублей. Дата проведения аукциона назначена на 28 апреля. Согласно документации на сайте РАД, в собственности у типографии находятся земельные участки и недвижимость в Новосибирске, Омске, Кемерове, Иркутске и Красноярске общей площадью почти 82,4 тыс. кв. м. Среди них здания типографий, склады, нежилые помещения. Численность работников на конец сентября 2020 года составляла 349 человек.

АО "Советская Сибирь" ведет свою деятельность с 1923 года, является крупнейшей типографией Сибири и Дальнего Востока и одним из ведущих предприятий полиграфической отрасли России. Выручка типографии за 2018 год составила 1,059 млрд рублей. Основными направлениями деятельности предприятия являются газетное, журнальное и книжное производства, производство этикетки и упаковки из сплошного картона.