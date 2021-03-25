Более 20 школ Омска получили сообщения о минировании

ОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в четверг утром в социальные объекты Омска. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, угрозы получили более 20 школ.

"Поступили сообщения о минировании в школы, сообщений много, в настоящий момент известно более чем о 20 объектах", - сказал собеседник агентства.

Подобные сообщения омские социальные учреждения получали в последний раз осенью прошлого года. В октябре из-за "минирования" были эвакуированы несколько корпусов Омского авиационного колледжа. Все сообщения оказались ложными.