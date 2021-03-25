Дефицит бюджета Новосибирской области на 2021 год по итогам корректировки вырос на 22%

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области увеличили дефицит областного бюджета на 2021 год на 22% по итогам корректировки - до 11,2 млрд рублей. Соответствующие поправки в областной закон были приняты депутатами в двух чтениях в четверг на сессии Заксобрания региона.

"Решение [о принятии закона о внесении изменений в закон об областном бюджете] принято", - сообщил спикер заксобрания Андрей Шимкив по итогам голосования по законопроекту.

Согласно докладу министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, доходы областного бюджета увеличены с 187,99 млрд до 196,18 млрд рублей, в том числе за счет уменьшения собственных средств на 229,2 млн рублей и получения федеральных трансфертов в размере 8,4 млрд рублей. Расходы увеличены с 197,17 млрд до 207,42 млрд рублей за счет 2 млрд рублей собственных средств и 8,2 млрд рублей федеральных трансфертов.

Министр уточнил, что большую часть федеральных трансфертов - почти 8 млрд рублей - направят на развитие дорожной инфраструктуры региона. Остальную часть средств направят на неисполненные обязательства 2020 года, оказание дополнительной помощи детям-сиротам и многодетным семьям для решения жилищных вопросов, выплаты медицинским работникам.

Бюджет Новосибирской области был принят 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета Новосибирской области в 2021 году были утверждены на уровне 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит - 9,18 млрд рублей.