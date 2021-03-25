СГК направит на модернизацию ТЭЦ-3 в Новосибирске для снижения выбросов 184 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2021 году направит 184 млн рублей на модернизацию семи котлов ТЭЦ-3 в Новосибирске, где часто вводят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Работы снизят годовое потребление топлива более чем на 4 тыс. тонн и сократят объем выбросов в атмосферу, сообщила в четверг пресс-служба СГК.

"Новые системы очистки повысят коэффициент полезного действия (КПД) каждого котла на полпроцента - это стандартный показатель при правильно проведенной модернизации. Ожидаемая экономия на всех семи котлах составит свыше 4 000 тонн условного топлива в год, а значит сократится и объем выбросов. Планируемая стоимость инвестиционного проекта на ТЭЦ-3 - 184 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания планирует начать работы летом в периоды снижения нагрузки на оборудование. Новые аппараты позволят своевременно очищать поверхности нагрева котла. На котлы установят 16 аппаратов, из них 10 - на замену действующим. Еще шесть смонтируют дополнительно, в новых зонах поверхностей нагрева.

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.

СГК, один из крупнейших энергохолдингов России, работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува. Общий объем инвестиционной программы СГК на станциях в Новосибирской области в 2021 году составляет 845 млн рублей. Помимо модернизации аппаратов очистки котлов ТЭЦ-3, в числе крупных проектов - перевод систем гидрозолоудаления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на оборотные схемы водоснабжения, организация возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4 и техперевооружение главного паропровода турбоагрегата на ТЭЦ-4.