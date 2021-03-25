В Новосибирске для предотвращения подтопления придомовых территорий вводят режим ЧС

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводят на территориях Новосибирска, которые находятся в зоне подтопления из-за таяния снега. Это позволит оперативнее очистить город от снега, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как сообщал ранее председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибирском федеральном округе (СФО) Виктор Орлов, Новосибирская область вошла в число шести регионов Сибири, где наблюдается наибольшая вероятность подтопления.

"Режим ЧС - он облегчает ситуацию, с тем, чтобы избежать конкурсных процедур, чтобы непосредственно быстро, оперативно применять предусмотренные в резервном фонде деньги для того, чтобы ликвидировать опасность подтопления", - сказал Локоть.

Как сообщалось ранее, всего в Новосибирске насчитывается около 200 придомовых территорий, которые могут быть подтоплены талыми водами. В начале марта Локоть рассказывал о том, что участки в пойме Оби в двух крупных районах Новосибирска - Первомайском и Советском - имеют риск подтопления этой весной. Речь идет о шести садово-дачных товариществах. Сейчас там установлены громкоговорители для оповещения населения. Власти подготовили лодки, помпы, а также специальные отряды водолазов для спасения людей в случае паводка.

Ранее полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал о том, что более 700 населенных пунктов Сибири с населением более 180 тысяч человек могут попасть в зону риска из-за паводков весной 2021 года. Он отмечал, что почва этой зимой промерзла сильнее нормы. По оценке Росгидромета, основной причиной половодья могут стать обильные осадки в осенне-зимний период.