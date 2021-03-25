Новосибирские власти обжалуют признание законным требования о пересчете "мусорного" тарифа

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Департамент по тарифам Новосибирской области намерен обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, который в середине марта признал законным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о необходимости пересчитать тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель департамента Гарей Асмодьяров.

В ноябре 2020 года департамент по тарифам области повысил тариф на вывоз ТКО почти на 40% - с 301,9 до 420,2 рублей. Решение вызвало общественный резонанс, депутаты Заксобрания региона обратились к главе ФАС России Игорю Артемьеву с просьбой отменить постановление о повышении тарифа.

"До настоящего времени мотивированное решение суда не изготовлено, имеется только резолютивная часть. В связи с чем остается непонятной причина отказа судом в признании незаконным предписания. Однако департамент в любом случае не согласен с решением суда в указанной части и намерен его обжаловать", - сказал Асмодьяров.

Руководитель департамента уточнил, что в июле 2020 года ФАС выдала департаменту предписание о необходимости до сентября 2020 года пересчитать тариф на вывоз ТКО по обращению регоператора "Экология - Новосибирск". В результате пересчета тариф увеличился на 5 копеек. ФАС посчитала, что департамент не исполнил предписание, в связи с чем в октябре 2020 года приняла решение о продлении срока его исполнения до ноября 2020 года. При этом ФАС указала, в каком размере департаменту нужно учесть в тарифе спорные расходы на транспортирование ТКО и недополученные доходы из-за заниженного тарифа.

Департамент не согласился с позицией ФАС и обжаловал в суде предписание и последующее решение. Одновременно было подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемых документов, однако в его удовлетворении суд отказал. В связи с этим департамент в ноябре повысил тариф примерно на 40%, в регионе он действует до июля 2021 года.

В марте Арбитражный суд Москвы признал решение ФАС от октября 2020 года незаконным. Признать незаконным предписание о необходимости пересчитать тариф суд отказался. Асмодьяров отметил, что в настоящее время определение суда не вступило в законную силу, поэтому вопрос о пересмотре тарифа на 2021 год пока не рассматривался.

О ситуации

В начале 2020 года гендиректор компании "Экология - Новосибирск" Лариса Анисимова сообщала ТАСС, что считает существующий тариф для населения заниженным. Она поясняла, что компания отправила запросы в департамент по тарифам региона и Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться, с чем связан такой тариф.

В ноябре 2020 года представители группы "ВИС", владельца регионального оператора по вывозу ТКО, сообщали, что изменение тарифа в 2020 и 2021 годах связано с решением ФАС России, которая посчитала прежний тариф несправедливым из-за занижения его департаментом по тарифам региона. После пересчета суммы средневзвешенная плата для граждан за вывоз ТКО снизилась на 30%, в итоговую стоимость также включили недополученные средства за последние десять месяцев.