Сообщения о минировании школ в Омске не подтвердились

ОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Информация о "минировании" более 20 школ в Омске в ходе проверки не подтвердилась. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Информация не подтвердилась, ничего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Письма с информацией о "минировании" более 20 школ в Омске поступили в образовательные учреждения в четверг утром. Подобные сообщения омские социальные учреждения получали в последний раз осенью прошлого года. В октябре по этой причине были эвакуированы несколько корпусов Омского авиационного колледжа. Все сообщения оказались ложными.