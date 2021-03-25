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Сообщения о минировании школ в Омске не подтвердились

По информации источника ТАСС, письма с угрозами получили более 20 учебных заведений

ОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Информация о "минировании" более 20 школ в Омске в ходе проверки не подтвердилась. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Информация не подтвердилась, ничего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Письма с информацией о "минировании" более 20 школ в Омске поступили в образовательные учреждения в четверг утром. Подобные сообщения омские социальные учреждения получали в последний раз осенью прошлого года. В октябре по этой причине были эвакуированы несколько корпусов Омского авиационного колледжа. Все сообщения оказались ложными.

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