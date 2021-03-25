В Томской области ФСБ пресекла канал незаконной легализации мигрантов

ТОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области предъявили обвинение двум жителям региона, которые, по версии следствия, помогли незаконно получить документы и прописку более 100 мигрантам из стран Центральной Азии. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области пресечена противоправная деятельность сотрудников специализированной компании, ответственных за организацию незаконного пребывания в Томской области иностранных граждан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники компании, оказывающей услуги по оформлению документов мигрантам, за деньги помогали им незаконно получать сертификаты для трудоустройства, разрешения на временное проживание, вида на жительство и приобретения гражданства РФ. Кроме того, они регистрировали их в домах, где иностранцы фактически проживать не собирались. Таким образом, на территории Томской области получили право на проживание более 100 выходцев из стран Центральной Азии.

По данному факту, в отношении двух сотрудников компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации"). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудникам компании предъявлено обвинение.