Новосибирские власти направят дополнительно 390 млн рублей на жилье для детей-сирот

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где наблюдаются низкие темпы строительства служебного жилья и жилья для детей сирот при большом количестве заявок, направят дополнительные 390 млн рублей на строительство домов для детей-сирот. Это позволит решить проблему опережающими темпами в этом году, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

"Поправки [в бюджет], которые мы сегодня принимаем, абсолютно необходимы именно сейчас. Их можно разделить на три блока. <…> Самый крупный - это социальный блок, дополнительные средства на решение жилищных проблем детей-сирот, категорий граждан, приравненных к ним, и для многодетных семей. Прибавка значительная - только на детей-сирот мы выделяем дополнительно 390 млн рублей. Эту проблему в этом году мы начнем решать опережающими темпами", - цитирует пресс-служба Травникова.

Ранее сообщалось, что власти выделят около 150 млн рублей на строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на эти средства планировалось построить 93 квартиры.

В четверг Заксобрание региона внесло поправки в областной бюджет, увеличив доходы с 187,99 млрд рублей до 196,18 млрд рублей, в том числе за счет получения федеральных трансфертов в размере 8,4 млрд рублей, часть этих средств будет направлена на неисполненные обязательства 2020 года, оказание дополнительной помощи детям-сиротам и многодетным семьям для решения жилищных вопросов, выплаты медицинским работникам.

Бюджет Новосибирской области был принят 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета Новосибирской области в 2021 году были утверждены на уровне 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит - 9,18 млрд рублей.