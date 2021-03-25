Поликлинику и ФАПы построят в Томской области для развития первичной медпомощи

ТОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Томская область для развития первичного звена здравоохранения построит в 2021 году детскую поликлинику в городе Асино и 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в пяти районах региона, также будут отремонтированы больницы в шести муниципалитетах региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в четверг.

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. По его словам, улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"В этом году будут построены детская поликлиника в Асино и 12 новых ФАПов в пяти районах области - в Томском, Асиновском, Зырянском, Каргасокском и Шегарском. Кроме того, начнется разработка проектно-сметной документации на строительство и ремонт других объектов", - говорится в сообщении.

Также на 2021 год запланированы ремонт инфекционного отделения в Асиновской районной больнице и стационара Светленской больницы в селе Октябрьском. Ремонты пройдут в больницах Стрежевого, Шегарского, Кривошеинского и Колпашевского районов.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина, для повышения качества медицинских услуг от первичного звена здравоохранения региону необходимо нарастить число медработников в сельской местности, в частности, за счет программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". "В "Земском докторе" и "Земском фельдшере" приняли участие больше тысячи врачей и 126 фельдшеров. Однако эти программы не работают в полной мере. И наши поликлиники, первичное звено в целом, не всегда справляются с запросами людей", - отметил глава Томской области.

В Томской области была разработана программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на период с 2021-го по 2025 год, финансирование программы из федерального и регионального бюджетов составит более 4,8 млрд рублей. Большая часть средств - 4,2 млрд - пойдут на ремонт и строительство, остальные - на оснащение техникой и автомобилями.