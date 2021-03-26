В Новосибирске не состоялся конкурс на строительство "умных" остановок

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Конкурс по созданию в Новосибирске сети "умных" остановок к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

В конце ноября 2020 года ФАС приостановила конкурс на выбор концессионера для установки остановок из-за жалобы филиала ПАО "Ростелеком". Причиной жалобы стали условия страхования "умных" остановок, стоимость каждой из которых составляет около 2 млн рублей. 9 марта глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, отвечавший за реализацию проекта, был отправлен в отставку.

"Заявок не поступило, конкурс признан несостоявшимся", - сказал Черепанов.

По его словам, сейчас в совещательном порядке решается дальнейшая судьба проекта. Предварительное решение будет принято на следующей неделе.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска предложили приостановить конкурс из-за недоработок проекта. В частности, депутаты обратили внимание, что месторасположение многих остановок до сих пор не определено. Ранее также сообщалось, что проект грозит сносом более 600 нестационарных торговых объектов. В свою очередь, в начале марта мэр города Анатолий Локоть сказал, что проект будет реализован, несмотря на критику со стороны депутатов.

Согласно проекту, в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года из 250 "умных" остановок 156 будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.