Суд в Хакасии приостановил торги по продаже имущества градообразующего рудника

ТАСС, 26 марта. Арбитражный суд Хакасии приостановил торги по продаже имущества ООО "Абаканский рудник", градообразующего предприятия города Абаза, находящегося в состоянии банкротства. Об этом в пятницу говорится в сообщении Арбитражного суда республики.

В феврале представители рудника обратились к главе региона Валентину Коновалову с просьбой помочь сохранить предприятие. По их мнению, имущество рудника может быть продано на торгах в руки покупателя, который не сохранит производство, а продаст комплекс на металлолом. Власти республики обратились в региональную прокуратуру и местный главк МВД с просьбой проверить ситуацию с возможной продажей имущественного комплекса.

"Арбитражный суд Республики Хакасия удовлетворил ходатайство администрации города Абаза, принял обеспечительные меры в виде приостановления проведения торгов посредством публичного предложения, направленных на реализацию предприятия - Общества с ограниченной ответственностью "Абаканский рудник", как имущественного комплекса", - говорится в сообщении.

Мера будет действовать до вступления в силу судебного акта по рассмотрению заявления администрации Абазы о признании действий конкурсного управляющего рудника незаконными.

Ранее региональное правительство сообщало, что покупатель имущественного комплекса должен подтвердить, что у него есть возможность продолжения производственной деятельности по добыче полезных ископаемых, а также гарантировать сохранность не менее 50% рабочих мест предприятия.

Абазинский рудник - главный в Хакасии центр добычи железной руды - находится в 165 км от города Абакана. Рудник является градообразующим предприятием для города Абазы, где проживают около 16 тыс. человек. Сейчас на предприятии трудятся 750 человек. Абазинский рудник находится на Абаканском железорудном месторождении. Разведанные запасы месторождения составляют 118,4 млн т руды.