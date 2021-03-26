В Роспотребнадзоре сообщили, что 46% жителей Приангарья имеют иммунитет к коронавирусу

"На сегодняшний день мы получаем цифру около 46%", - сказала Гаврилова.

ИРКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Число жителей Иркутской области, имеющих иммунитет к новому коронавирусу, за последние три месяца выросло на 21% - до 46%. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова.

Она уточнила, что отменить масочный режим, который в Иркутской области сейчас обязателен, можно будет, когда иммунитет к инфекции сформируется у 95% населения.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области на 26 марта подтверждено 60 904 случая заражения. За время пандемии выздоровели 58 690 пациентов, умерли 2 079. Вакцинированы 88 176 человек.

Первый этап массового тестирования населения на антитела к новому коронавирусу в Иркутской области проводился в конце июня - начале июля 2020 года. Он показал, что антитела имеют 5,1% жителей региона. По итогам второго этапа, который состоялся в сентябре 2020 года, показатель вырос до 12,1%. В декабре прошел третий этап, тогда антитела выявили у 25,1% протестированных. Этот показатель экстраполируется на все население Иркутской области, которое составляет почти 2,4 млн человек.